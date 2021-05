Christophe Dechavanne de retour à la télé pour présenter un jeu culte : "Je serre un peu les fesses"

Christophe Dechavanne signe son grand retour à la télévision. Le présentateur de 63 ans débarque sur C8 comme il l'a officiellement annoncé le 26 mai 2021, dans Touche pas à mon poste.

Depuis 2019, Christophe Dechavanne n'a pas eu de projet à la télévision. Ce n'est pourtant pas faute d'en avoir proposé. "Je ne veux pas faire du misérabilisme. Mais je me donne trois ans. J'ai encore trois ans où je ne baisse pas les bras. Je vais me battre. Je vais encore continuer à être une force de proposition. Dans trois ans, si je ne suis pas retourné à l'antenne, je pense que je dirai 'Fuck !'", confiait-il en décembre dernier sur les ondes d'Europe 1. Mais la roue semble avoir tourné, Pour preuve, on lui a proposé d'être aux commandes d'un programme à succès sur C8.

A partir du 14 juin, à 19h40, ce n'est plus Cyril Hanouna que les téléspectateurs retrouveront dans A prendre ou à laisser mais Christophe Dechavanne. Ce dernier animera dix numéros du jeu culte présenté par Arthur de 2004 à 2010 sur TF1, avant d'être repris par Cyril Hanouna à partir de 2020. "C'est un jeu très sympathique qui laisse vraiment de la place pour être avec les gens. Comme c'est ce que j'aime faire, je suis très content", a-t-il confié dans TPMP. Et il n'a pas caché que ce grand retour l'angoissait quelque peu : "Je ne sais pas si c'est comme le vélo, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc je serre un peu les fesses. Je suis un peu stressé."

Cyril Hanouna a profité de la venue de son remplaçant pour dévoiler pour quelle raison il avait passé le flambeau : "On va préparer déjà la saison prochaine et, vous le savez, il y a l'Euro en juin. Donc j'ai dit à C8 : 'A partir de juin, vous m'oubliez.'"