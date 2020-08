Cyril Hanouna, roi de C8: trois émissions quotidiennes en direct, défi accepté !

La rentrée s'annonce chargée pour Cyril Hanouna ! L'animateur de 45 ans animera quotidiennement trois émissions en direct sur C8 : Balance ton post, Touche pas à mon poste et À prendre ou à laisser. D'ailleurs, ce lundi 31 août 2020, pour la première de TPMP, le trublion du PAF recevra comme parrain de sa rentrée une pointure du cinéma : Gérard Depardieu. Auprès de nos confrères du Parisien, il se livre sur son retour en plateau et évoque ce nouveau challenge que représente le fait d'animer trois émissions par jour.

3h30 de direct, 3 équipes différentes

Trois heures et demie à l'antenne, par jour et en direct... Un rythme qui risque d'être plus que soutenu. Mais Cyril Hanouna est prêt à relever le défi. "Je vais m'amuser chaque jour, lance-t-il. Beaucoup de téléspectateurs voulaient que TPMP reste dans le divertissement tout en retrouvant des débats de société dans Balance ton post !. Ce sera le cas cette saison. Et on finira avec le jeu." La star de la chaîne du groupe Canal+ poursuit : "Je vais passer d'un plateau à l'autre, d'une bande à l'autre. Il y aura trois univers différents, même au niveau vestimentaire. J'aurai sept minutes pour me changer pendant les pubs. Ce sera un vrai marathon, surtout pour nos équipes. Cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi excité pour une rentrée !"

Cette idée d'enchaîner les trois émissions ne lui est pas venue de nulle part : les téléspectateurs étaient en demande. Et il faut dire que Cyril Hanouna a également été surpris qu'À prendre ou à laisser trouve son public si rapidement. "On ne s'attendait pas au succès du jeu quand on l'a lancé le 18 mai. Il y a eu un véritable engouement [1,1 million de curieux en moyenne, NDLR], les annonceurs sont venus, car c'est un programme très familial, confie-t-il. Alors, que faire ? Touche pas à mon poste reste le blockbuster depuis onze ans [1,3 million de téléspectateurs en moyenne jusqu'à mars]."

L'émission de débats n'est pas en reste : "Quant à Balance ton post, je reçois tous les jours des demandes de gros chroniqueurs pour venir débattre. On aura cette année Rokhaya Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer parmi les nouveaux. Avec un tel plateau, être diffusé une fois par semaine à 23h était frustrant. Gérald-Brice Viret [directeur des antennes du groupe Canal+, NDLR] m'a alors proposé de faire les trois émissions d'affilée." Et sans discuter, Cyril Hanouna a accepté le challenge.

Une nouveauté dans À prendre ou à laisser

Enfin, pour la prochaine saison d'À prendre ou à laisser, les fidèles découvriront une nouvelle règle. "On pourra voir le banquier et le candidat pourra lui faire une contre-proposition. Enfin, tant que la boîte à 250 000 euros ne tombera pas, on y ajoutera chaque jour 5 000 euros et, chaque vendredi, on jouera pour une association. Cette semaine, ça sera pour l'association Grégory Lemarchal", conclut le trublion du PAF.

Rendez-vous sur C8 du lundi au vendredi dès 17h45 pour Balance ton post, 18h45 pour Touche pas à mon poste et 20h15 pour À prendre ou à laisser. Ce lundi 31 août 2020, exceptionnellement, à l'occasion du retour à l'antenne de Cyril Hanouna, TPMP sera diffusée dès 18h.