Christophe Dechavanne : Vacances en famille avec ses filles Pauline et Ninon

Rappelons que Christophe Dechavanne est père de trois enfants, Pauline, Paul-Henri et Ninon, nés de trois mères différentes : la productrice Marie Genest, son ancienne conjointe Isabelle et Manon Saidani. Contrairement à de nombreuses personnalités, Christophe Dechavanne n'hésite pas à prendre la pose avec ses enfants, et même parfois les emmener avec lui en plateau.

En 2016, Ninon et Pauline s'étaient rendues à Vivement dimanche (France 2), évoquant leur relation avec leur papa. "Il est un père très présent. Il m'a élevée de A à Z. Il est la même personne, aussi drôle, sympathique et déconneur en privé mais c'est mon papa avant d'être la personne des plateaux télé. Le plus beau cadeau qu'il m'a fait est mon éducation car il s'est consacré entièrement à moi en faisant le rôle du papa et de la maman, ce qui est difficile pour un père de 40 ans [à l'époque, NDLR]. Donc le plus beau cadeau, c'est le temps qu'il a pris pour s'occuper de moi", avait confié Ninon.

Après ces vacances auprès de sa progéniture, Christophe Dechavanne enchaînera pour une nouvelle saison du PAF. Il y a quelques semaines, on apprenait la vente de 51% du capital de Coyote, sa célèbre société de production, au studio Sixtine Création. "Notre association est très complémentaire. Elle va nous permettre d'étendre nos expertises et de couvrir un spectre plus large sur la création audiovisuelle. Cela correspond à la réalité du marché", confiait l'animateur de À prendre ou à laisser (C8) à nos confrères de PureMédias.