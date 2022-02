Christophe Dechavanne : Sa fille Ninon en couple avec un charmant brun, photos qui officialisent !

Heureuse nouvelle ! L'une des filles de Christophe Dechavanne n'est plus un coeur à prendre. Rappelons que l'animateur de 64 ans est l'heureux papa de trois enfants nés de trois mères différentes : Pauline, Paul-Henri et Ninon. C'est cette dernière qui partage son bonheur sur les réseaux sociaux et annonce en photo être en couple !

En ce début d'année 2022, la jolie brune de 23 ans se saisit de son compte Instagram afin de partager quelques photos de son quotidien. Entre une vidéo issue d'une shooting pour Redline, marque de bijoux dont le mannequin est l'égérie, et un joli cliché d'un coucher de soleil, Ninon Dechavanne s'affiche dans les bras d'un charmant brun. En petite robe en soie, la belle prend la pose installée sur les genoux de son amoureux. Un cliché qui laisse transparaître une certaine complicité et même de la sensualité légendé "My golden hour". Dimanche 6 février 2022, de nouvelles photos sont partagées, prises à Los Angeles. Cette fois, le couple apparaît debout en pleine pause câlins devant des toiles et de la peinture.