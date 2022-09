Christophe Dechavanne choqué par Yann Moix : échanges très tendus pour la première de Quelle époque !

Samedi soir, Léa Salamé a lancé sur France 2 le tout premier numéro de sa nouvelle émission Quelle époque !. Pour l'occasion, la journaliste a reçu plusieurs différents invités, dont Jean-Luc Mélanchon, Laurence Ferrari, Jean-Paul Rouve ou encore Cindy Bruna. Elle a également accueilli sur son plateau son ancien confrère d'On n'est pas couché, Yann Moix. Venu défendre son nouveau livre Paris, l'écrivain a par ailleurs été amené à s'expliquer sur ses récents propos choc prononcés dans L'heure des Pros sur CNEWS. "Sans provocation et au premier degré", il assurait souhaiter "la mort physique de la totalité de [sa] famille, en dehors de [sa] grand-mère".

Des propos qui ont consterné Christophe Dechavanne, l'invité permanent de Quelle époque !, et ce dernier l'a confronté sur le sujet. "Qu'on pense un truc comme ça c'est super relou, (...) et pourquoi le dire à la téloche ?", lui a-t-il demandé. Et de continuer : "Quelqu'un de votre famille qui vous entend peut avoir une crise cardiaque". Mais Yann Moix n'en démordait pas. "Y'a une chose géniale dans le fait de souhaiter la mort des gens, c'est pas pour ça que ça arrive", a-t-il souligné, confiant avoir déjà souhaité la mort de personnes dans le métro également.

Face à l'incompréhension de Christophe Dechavanne, Yann Moix a ensuite listé avec sérieux les sévices qu'il aurait subis durant son enfance par ses parents. "Est-ce que c'est normal de faire manger des excréments à son fils ? De l'enfermer quatre heures dans la forêt à 3 heures du matin l'hiver ? De le faire dormir sur le balcon nu à 5 heures du matin au mois de novembre ? Est-ce que c'est normal lorsqu'il achète un livre de le brûler devant lui ? Est-ce que c'est normal de lui donner pendant une heure et demi des coups de rallonge électrique ? De ne pas le nourrir pendant une semaine en le giflant toutes les deux heures ? Vous voulez d'autres exemples ?", a-t-il lâché avec agacement à Christophe Dechavanne. Et de conclure : "Le minimum syndical c'est que je souhaite leur mort et si ça pouvait arriver dans cinq minutes ça m'arrangerait encore plus". Léa Salamé est ensuite subtilement revenue sur le sujet du livre de Yann Moix, détendant ainsi l'atmosphère.

À noter que pour sa première, Léa Salamé a réalisé un carton d'audiences en réunissant 1,10 million de téléspectateurs, soit une part de marché de 20,0% sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. L'an dernier, Laurent Ruquier avait réuni 709 000 téléspectateurs (11,5% de part d'audience) devant la rentrée d'On est en direct.