Diaporama : Christophe Dechavanne choqué par Yann Moix : échanges très tendus pour la première de Quelle époque !

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Christophe Dechavanne et Yann Moix s'écharpent dans "Quelle époque" sur France 2 © Purepeople France 2

Exclusif - Léa Salamé, Christophe Dechavanne sur le plateau de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 22 septembre © Jack Tribeca / Bestimage © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Christophe Dechavanne - Enregistrement du jeu "À Prendre Ou À Laisser" (APOAL) présenté par Christophe Dechavanne et diffusé sur C8 à partir du 14 juin 2021, à Paris, France, le 1er juin 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Christophe Dechavanne - Enregistrement du jeu "À Prendre Ou À Laisser" (APOAL) présenté par Christophe Dechavanne et diffusé sur C8 à partir du 14 juin 2021, à Paris, France, le 1er juin 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Yann Moix - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage © Purepeople BestImage, Pierre Perusseau / Jack Tribeca

13 / 13