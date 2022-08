Yann Moix souhaite "la mort de toute sa famille" en direct à la télé... et "ce n'est pas une blague"

Ces derniers jours, un scandale a éclaté dans le monde du football. L'international français Paul Pogba est dans la tourmente : il a révélé avoir subi des "tentatives d'extorsion" et des menaces de son entourage. Son grand frère Mathias, lui aussi footballeur, serait mêlé à l'affaire et promet de balancer sa version prochainement. Une histoire de famille évoquée lundi 29 août 2022 sur le plateau de L'heure des Pros sur CNEWS, avec comme invité Yann Moix.

Interrogé par Pascal Praud, l'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché ne mâche pas ses mots. "Sans provocation et au premier degré", il assure souhaiter "la mort physique de la totalité de [sa] famille, en dehors de [sa] grand-mère". Et de poursuivre : "Moi je hais la famille. Je considère qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste." Face à l'incompréhension de son interlocuteur, Yann Moix indique que "ce n'est pas une blague". "C'est marrant parce que dès qu'on pense quelque chose intimement et qu'on ne partage pas un avis avec la population dans son ensemble, ça devient de la provocation", se justifie-t-il.

L'écrivain de 54 ans, qui avait révélé avoir été battu dans son enfance, ne s'arrête pas là. "Quand on regarde à la loupe une famille... La famille, c'est une sorte d'asile psychiatrique. Ce n'est pas parce que vous avez le même sang et le même ADN que quelqu'un, qu'à l'intérieur il n'y a pas des dysfonctionnements graves, de la jalousie", ajoute-t-il. Pour lui, les géniteurs sont à différencier des parents : "On ne devrait jamais élever les gens qu'on a mis au monde, c'est malsain. Etre parent est quelque chose qui se mérite, alors que n'importe qui peut être un géniteur et mettre quelqu'un au monde." Il tient à préciser que "des géniteurs deviennent d'excellents parents et qui savent élever et éduquer des enfants. Il y a des géniteurs qui, toute leur vie, ne restent que des entités biologiques et qui ne méritent pas le terme noble et métaphysique de 'parent' qui lui est autre chose, qui est une autre notion". Des propos bien loin de l'affaire Pogba, comme le rappelle l'animateur...