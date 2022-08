"Tu m'as laissé au fond du trou" : Paul Pogba et son frère Mathias en guerre, une enquête ouverte

Mathias Pogba jaloux de son frère Paul ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo (inattendue) de Mathias Pogba a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Beaucoup reprochent au footballeur de faire du buzz dans le dos de son frère. "Va t'acheter une carrière au lieu de vouloir gratter ton buzz", "Toujours à la recherche du buzz", "Tu fais pitié de fou à vouloir faire du buzz sur ton frère ! Même si y'a embrouille fais ça en famille", "Aucune raison expliquerait un lynchage de Pogba sur la place publique par son propre frère à part s'il t'a pris ta femme. Sinon c'est très grave de faire ça à son frère qu'importe les raisons", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Contre-attaque de Paul Pogba

Dimanche, Paul Pogba a contre-attaqué via un communiqué signé de ses avocats et de son agente Rafaela Pimenta, qui vient de prendre la tête de la société de Mino Raiola, l'agent-star récemment décédé.

"Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", indique le communiqué. "Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours", poursuivent les représentants de Paul Pogba dans ce communiqué.

Une source proche du dossier indique à l'AFP qu'une enquête a été ouverte en France début août et confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Selon la radio France Info, Paul Pogba a confié durant les auditions aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait "notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut". Ils lui réclament treize millions d'euros pour "service rendu" et lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel.

Selon France Info toujours, Paul Pogba, actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au genou droit, assure aux enquêteurs qu'il a plusieurs fois été intimidé à Manchester et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère Mathias. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP les informations de France Info.

Un sort jeté à Kylian Mbappé ?

Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparait aussi, à son corps défendant : Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce que le joueur dément.

De son côté, Mathias Pogba maintient ses accusations, toujours sans les formuler: "J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins!", a-t-il écrit dimanche sur Twitter.

Dimanche soir, il a réagi aux première révélations sur l'audition de son frère par la police en rajoutant quelques messages sur Twitter. "Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison, a écrit Mathias. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, a-t-il ajouté, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre."