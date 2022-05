Obsèques de Mino Raiola : Zlatan, Verratti, Fabregas, les stars du foot à Monaco pour un dernier hommage

C'était l'une des personnalités les plus excentriques et influentes du football mondial. Mino Raiola, agent des plus grandes stars, a longtemps fait la pluie et le beau temps dans de nombreux clubs, à commencer par le Paris Saint-Germain. En fin de semaine dernière, une annonce des médias italiens fait l'effet d'une bombe : le célèbre agent italo-hollandais vient de mourir à seulement 54 ans. Sauf que l'information est rapidement démentie par les proches de l'agent. Néanmoins, il est dans un état critique et le lendemain, la mort de Mino Raiola est finalement confirmée.

Atteint d'une grave maladie, l'agent à la bouille ronde aura travaillé jusqu'au bout, ne laissant jamais rien paraître et n'en parlant jamais dans les médias. Homme de l'ombre, sa famille a tenu à conserver cette discrétion et la cérémonie de ses obsèques a été tenue cachée jusqu'au bout, comme le révèle Monaco Matin. Elle s'est finalement tenue hier du côté de Monaco, en présence de très nombreuses stars du ballon rond. C'est à l'église Saint-Charles de Monte-Carlo que la cérémonie s'est tenue et plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain avaient fait le déplacement, à l'image de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, les deux Italiens de l'équipe, sous contrat avec l'agence de Mino Raiola.

Les stars du foot réunies pour un dernier hommage

Si l'agent de 54 ans a eu de nombreuses stars dans son écurie, à l'image de Paul Pogba, le joueur qui a le plus compté dans sa carrière est sans hésiter Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois était bien évidemment présent hier, tout comme le Monégasque Cesc Fabregas ou encore la nouvelle sensation du football mondial, le Norvégien Erling Haaland. Une pléiade de footballeurs venus rendre un dernier hommage à l'une des figures les plus marquantes de leur sport et un agent qui a toujours su flairer les bons coups.

Des obsèques intimes pour Mino Raiola, parti très jeune, à seulement 54 ans et qui va très certainement laisser un grand vide dans le monde du football.