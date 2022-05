Zlatan Ibrahimovic gaffeur : il brise la vitre d'un bus et fait le buzz !

Zlatan Ibrahimovic est ce qu'on appelle une force de la nature. À 40 ans, le géant suédois continue d'impressionner et de régner en maître sur les pelouses d'Italie. Immense star du football, l'homme à la queue de cheval a tout connu dans sa carrière, de ses débuts au Pays-Bas, à son passage raté à Barcelone en passant par ses années à Paris, il restera comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Revenu en Italie depuis deux saisons, il évolue du côté du Milan AC où il côtoie notamment Olivier Giroud et Théo Hernandez.

Le club lombard réussit une saison impressionnante et à une journée de la fin, il est premier et n'a jamais semblé aussi près de remporter le championnat après des années de vaches maigres. Une réussite qui entraîne la ferveur des supporters et le père de Maximilian et Vincent l'a bien compris. Dimanche dernier, alors que son équipe se rendait au stade de San Siro pour affronter l'Atalanta Bergame, le bus du Milan AC a été entouré de fans en folie scandant des chants à la gloire du club. Une scène qui a visiblement galvanisé Zlatan Ibrahimovic puisque le Suédois s'est levé de sa place pour communier avec ses supporters.

Le Suédois a zlatané la vitre du bus !

Sur une vidéo qui filme la scène, on peut voir le mari d'Helena Seger demander aux Milanais de faire encore plus de bruit avant de frapper violemment des deux mains sur la vitre avant de l'énorme bus qui conduit l'équipe. C'est alors qu'on aperçoit d'énormes craquelures se dessiner après seulement quelques coups du footballeur. Zlatan Ibrahimovic a littéralement brisé la vitre du bus, ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. La vidéo a été reprise un peu partout et la scène a beaucoup fait rire les internautes !