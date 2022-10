"Je mesure 1,65 mètre, j'ai une grosse bouche" : qui est Helena Seger, la compagne de Zlatan Ibrahimovic ?

S'il y a un joueur qui symbolise parfaitement la nouvelle ère dans laquelle le Paris Saint-Germain est entré avec l'arrivée des Qataris, c'est bien Zlatan Ibrahimovic. Le phénomène venu tout droit de Malmö, en Suède, est une des plus grandes stars du football des années 2000 et en 2012, il débarque dans le club de la capitale et emporte tout sur son passage. Aux côtés de Thiago Silva ou encore Marco Verratti, il vivra de belles années en France, avant de partir pour l'Angleterre, les États-Unis avant de retourner en Italie en 2020, après plusieurs années passées de l'autre côté des Alpes par le passé.

En ce 3 octobre 2022, Zlatan Ibrahimovic fête ses 41 ans et si la plupart des footballeurs ont déjà arrêté leur carrière depuis un moment à cet âge, lui compte bien continuer encore un moment. Une carrière sportive qu'il mène aux côtés de sa compagne, Helena Seger, et de ses deux garçons, Maximilian et Vincent. Si elle se fait plutôt discrète, la Suédoise de 52 ans a une place très importante dans la vie de l'attaquant international dont elle partage la vie depuis près de 20 ans et si beaucoup de sportifs de haut niveau sortent avec des mannequins, ce n'est pas le cas de Zlatan. "Moi, une ancienne top model ? Bon sang, regardez-moi, je mesure 1,65 mètre, j'ai une grosse bouche, de toutes petites jambes, c'est une blague !", racontait-elle dans une interview accordée à ELLE en 2013.

J'avais plein de projets à l'époque mais pas celui de devenir compagne de footballeur !

Lorsqu'ils se rencontrent, le footballeur à seulement 21 ans et Helena 32 ans et à l'époque, elle, elle décide de changer de vie. "C'est l'époque où j'avais repris des études de marketing et, pour les payer, en plus de mon job de chef de produit, je travaillais dans un restaurant le week-end... J'avais plein de projets à l'époque mais pas celui de devenir compagne de footballeur !", se remémorait-elle. Partie de chez ses parents à seulement 17 ans sans avoir terminé le lycée, Helena Seger a travaillé avec acharnement pour s'en sortir. "Quand j'ai rencontré Zlatan, je n'avais pas besoin de lui et c'est peut-être ça aussi qui lui a plu en moi", expliquait-elle avec le recul, avant de révéler la raison pour laquelle elle a fini par lui laisser une chance : "Il est tellement drôle !".

Toujours ensemble aujourd'hui, Helena Seger et Zlatan Ibrahimovic forment un couple uni et amoureux et qui va certainement célébrer les 41 ans de l'ancien Parisien comme il se doit !