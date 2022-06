Marco Verratti et sa femme Jessica Aidi complices à Roland-Garros aux côtés d'une ancienne idole du PSG

C'était un dimanche pour l'histoire hier du côté de Roland-Garros où la finale homme a consacré pour la quatorzième fois la légende du tennis, Rafael Nadal. Le champion est venu à bout de la surprise Casper Ruud en trois petits sets et moins de 2h30 de jeu. Une finale certainement pas à la hauteur des matchs précédents de l'Espagnol qui a affronté Novak Djokovic et Alexander Zverev, mais il entre encore un peu plus dans l'histoire du tennis avec un 22e titre du Grand Chelem dans sa carrière. Pour y assister, les tribunes du court central étaient pleines à craquer et les stars avaient évidemment fait le déplacement jusqu'à la porte d'Auteuil.

Parmi les célébrités présentes, le footballeur du Paris Saint-Germain Marco Verratti a fait une apparition remarquée. Alors qu'il devrait être avec la sélection italienne en ce moment, le sportif de 29 ans s'est blessé et il a pu rentrer chez lui, à Paris. Il a donc profité de ses vacances pour passer du bon temps avec sa femme, Jessica Aidi. Les deux amoureux se sont mariés en juillet dernier et depuis ils semblent plus heureux que jamais. Présents à Roland-Garros ce dimanche, ils se sont prêtés au jeu des photographes en posant ensemble et on a rapidement pu voir la belle complicité qui les unit (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Le Parisien retrouve un bon ami du PSG

Marco Verratti n'était d'ailleurs pas venu seul dans les tribunes du court Philippe Chatrier puisqu'un ancien coéquipier à lui avait fait le déplacement. En effet, l'idole des supporters parisiens, Javier Pastore, était à Paris pour la finale et les deux amis se sont retrouvés pour la regarder ensemble. Plus surprenant, le petit italien était assis à côté d'une des stars du football mondial, l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Désireux de quitter la Bavière cet été, le Polonais a-t-il été convaincu de rejoindre Paris après son après-midi en compagnie du partenaire de Neymar et Kylian Mbappé ? Réponse dans les prochaines semaines !