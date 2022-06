Rafael Nadal triomphant : sa femme Xisca et sa jolie soeur à ses côtés pour célébrer

Quand s'arrêtera le règne de Rafael Nadal à Roland-Garros ? C'est la question que l'on se pose tous et pourtant, chaque année le tennisman espagnol de 36 ans revient à Paris pour montrer qu'il est le meilleur et écrire encore un peu plus sa légende. Considéré depuis longtemps comme le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, il est en train de mettre tout le monde d'accord pour le titre honorifique de meilleur joueur de l'histoire du tennis ! En remportant hier son quatorzième titre du côté de la Porte d'Auteuil, et son 22e titre du Grand Chelem, face à la surprise de la compétition, le Norvégien Casper Ruud, Rafa continue d'émerveiller ses fans.

Malgré des soucis de santé qui auraient pu avoir raison de sa participation cette année, le Majorquin a été époustouflant, écartant tour à tour Novak Djokovic et Alexander Zverev pour remporter facilement la finale. Après ce nouveau triomphe, Rafael Nadal a profité de son lundi de repos pour parader dans les rues de la capitale avec son superbe trophée. Face aux photographes, le sportif a posé avec la coupe des Mousquetaires sur le pont Alexandre III, qui se situe dans le 8e arrondissement, à quelques encablures de la Tour Eiffel. L'occasion pour celui qui n'aime pas trop jouer ses matchs en soirée de prendre la pose, tout sourire, devant la Dame de fer.

Nadal complice avec Xisca et sa soeur Maria Isabel

Pour cette belle occasion, le champion était venu accompagné de sa femme, la belle Xisca Perello, qui l'accompagne chaque année. Les amoureux ont pris la pose au-dessus de la Seine et on a pu voir toute la complicité qui les unit. Autre personne très importante dans la galaxie Nadal, la soeur du tennisman, Maria Isabel, était elle aussi présente pour prendre quelques photos avec son frère (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Un nouveau triomphe pour Rafael Nadal et malgré les soucis de santé, le héros du public parisien a une nouvelle fois ébloui le tournoi parisien de sa classe et de son talent. Bravo champion !