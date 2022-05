Rafael Nadal atteint d'une maladie rare et incurable qui pourrait mettre en péril son avenir...

Rafael Nadal fait partie des monstres sacrés du tennis mondial. L'Espagnol de 35 ans a tout gagné et avec 21 victoires en Grand Chelem, il est le joueur le plus titré de l'histoire. Maître incontesté de la terre battue, il règne sans partage sur les courts de Roland Garros depuis de très longues années maintenant et cette année, il fait partie des grands favoris, au même titre que Novak Djokovic et son compatriote, la révélation Carlos Alcaraz. Alors que la légende Roger Federer ne devrait pas participer cette année encore, l'Espagnol espère que son physique ne le lâchera pas, comme cela a pu arriver par le passé.

L'été dernier, il avait dû mettre fin à sa saison à cause d'une blessure au pied et visiblement ses douleurs seraient dues à une maladie assez rare appelée le syndrome de Muller-Weiss. Une maladie dégénérative qui dans les faits entraîne une déformation d'un des os de la partie centrale du pied gauche de Rafael Nadal. C'est en 2005 que la maladie s'est déclarée et le Majorquin n'a pas eu de chance puisqu'elle touche majoritairement des femmes entre 40 et 60 ans. Pour résoudre ce problème, le mari de Xisca doit avant tout reposer son pied et porter des semelles orthopédiques.

Visiblement, si ce syndrome lui cause des soucis, il n'empêche pas Rafael Nadal d'être compétitif pour le moment et le champion se veut optimiste pour la suite. "Il est temps de chercher un type de traitement un peu différent. Je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour continuer à être compétitif. Je suis convaincu qu'avec du repos et un effort quotidien très important, je peux y arriver. Je vais travailler aussi dur que possible pour y parvenir", confiait-il à l'AFP.

À quelques jours de son entrée en lice à Roland Garros, Rafael Nadal doit composer avec ce problème au pied gauche qui lui mène la vie dure. Espérons pour lui qu'il arrivera à dépasser la douleur pour aller chercher ce quatorzième titre qui le ferait rentrer encore un peu plus dans la légende du tennis.