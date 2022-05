Rafael Nadal en couple avec Xisca Perello : pourquoi n'a-t-il pas d'enfant avec sa femme ?

C'est le match que tout le monde espère voir depuis le tirage au sort de Roland-Garros. Descendu au classement et seulement tête de série numéro 6 cette année, Rafael Nadal se trouve dans la même partie de tableau que Novak Djokovic cette année et après plusieurs finales d'anthologie, les deux légendes du tennis se retrouvent au stade des quarts de finale. Une confrontation particulièrement attendue par les amoureux de la petite balle jaune et qui devrait encore nous offrir un spectacle splendide. Le Serbe peut participer normalement au tournoi parisien après ses déboires en Australie et les deux joueurs vont tenter de l'emporter lors d'une rencontre qui s'annonce palpitante.

Si tout va pour le mieux côté terrain pour Rafael Nadal, le joueur de 35 ans est également un homme heureux dans sa vie privée. En couple depuis 2005 et marié à Xisca Perello depuis 2019, le roi de la terre battue n'a toujours pas d'enfant et visiblement, il n'est pas pressé d'en avoir. "Je pensais avoir des enfants à ma retraite mais la question s'est allongée", expliquait-il l'an passé dans des propos rapportés par Le Parisien. S'il ne semble pas vraiment pressé de prendre sa retraite, et donc d'avoir des enfants, la fibre paternelle est bien présente. "Cela arrivera probablement dans le futur parce que nous le voulons tous les deux", assure le tennisman.

J'adorerais avoir des enfants : des garçons, des filles... Je suis une personne qui aime les enfants

Rafael Nadal préfère attendre la fin de sa carrière pour pouvoir se consacrer entièrement à l'éducation de sa future progéniture. "J'adorerais avoir des enfants : des garçons, des filles... Je suis une personne qui aime les enfants et je suis un gars qui est très famille", renchérissait-il en 2017 dans le talk-show argentin Con amigos asi.

Chaque chose en son temps donc pour Rafael Nadal, qui attend d'en avoir fini avec les terrains de tennis pour penser à fonder une famille.