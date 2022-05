Novak Djokovic non-vacciné contre la Covid : pourquoi peut-il participer à Roland-Garros ?

C'est une affaire qui a agité le monde du tennis et même bien au-delà en début d'année. À l'approche de l'Open d'Australie, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic s'avançait confiant et sûr de lui lorsqu'il est arrivé à l'aéroport de Melbourne. Malheureusement pour le Serbe, il a été au coeur d'un véritable imbroglio qui a duré plusieurs jours avant que les autorités ne décident de le renvoyer du pays. La raison ? Le tennisman de 35 ans n'était pas vacciné contre la Covid et ne présentait pas les bons papiers pour rentrer sur le territoire australien.

Quelques mois plus tard, la situation sanitaire semble plus apaisée en France et les règles d'entrée dans le territoire ont été revues à la baisse depuis le 14 mars dernier. Désormais, plus besoin de pass vaccinal valide pour avoir accès à certains endroits comme les équipements sportifs, dont Roland-Garros fait partie. Une excellente nouvelle pour Novak Djokovic qui peut donc participer tout à fait normalement au tournoi parisien, comme l'a rappelé la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo. "En l'état actuel des choses, rien ne s'oppose à la participation de Djokovic à Roland-Garros", précisait-elle le 16 mars dernier lors d'une conférence de presse.

Plus aucune restriction et du côté de la Fédération française de tennis (FFT), le message est clair. "Nous n'avons pas à connaître le statut vaccinal de qui que ce soit pour autoriser ou refuser l'accès à notre site et notre événement", précise l'instance auprès de Libération. Une condition qui s'applique à tous les joueurs puisqu'"aucun joueur ne bénéficie de quelque régime particulier que ce soit dans le cadre du tournoi".

Le choc Djokovic-Nadal aura bien lieu

Une position claire qui permet donc à Novak Djokovic de participer sans aucun problème au tournoi parisien. Arrivé en pleine forme, il a réussi une entame parfaite, ne perdant aucun set jusqu'ici, mais le match qui s'annonce ce soir face à son grand rival Rafael Nadal devrait réserver un très beau spectacle !