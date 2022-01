Novak Djokovic viré d'Australie : le tennisman riposte !

L'Open d'Australie n'a pas encore débuté que l'on ne parle déjà plus que de ça ! La raison ? Novak Djokovic, le numéro 1 mondial et immense favori à sa propre succession du côté de Melbourne est au coeur d'une vive polémique depuis lundi dernier. Opposé à la vaccination, le joueur serbe a bénéficié d'une exemption médicale accordée exceptionnellement, mais qui n'a visiblement pas du tout convaincue les autorités australiennes. Après un message très clair du Premier ministre hier qui n'a pas hésité à dire qu'il mettrait le tennisman de 34 ans dans le premier avion retour s'il n'est pas capable de justifier cette exemption, les problèmes sont devenus concrets lors de l'atterrissage du sportif.

M. Djokovic n'a pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie et son visa a donc été annulé

Ce jeudi, les douaniers australiens ont tout simplement décidé d'annuler le visa de Novak Djokovic ! Selon eux, le joueur est arrivé dépourvu des documents nécessaires à l'entrée dans le pays. "M. Djokovic n'a pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie et son visa a donc été annulé. Les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie", déclarent les douanes dans des propos rapportés par l'AFP. D'après les informations de la presse australienne, l'athlète serbe n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et le visa qu'il a demandé n'autorise pas de dérogation médicale.

Il dépose un recours en justice et obtient un sursis

Face à cette décision, le mari de Jelena a décidé de riposter. Contestant les faits reprochés, il a déposé un recours en justice et il espère avoir gain de cause. Après étude de son cas par un juge de Melbourne, Novak Djokovic a pour l'heure obtenu un sursis qui lui permet de rester au moins jusqu'à lundi en Australie. Une décision finale devrait être prise lundi prochain à 10h pour savoir s'il doit quitter le pays ou s'il peut rester pour participer au tournoi du Grand Chelem.

Une affaire rocambolesque donc pour le joueur serbe, qui n'a pas souhaité se plier aux règles en vigueur et qui doit désormais en assumer les conséquences...