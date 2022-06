Rafael Nadal impérial à Roland-Garros : le champion en larmes, sa femme et ses proches très émus

C'est un nouveau tour de force qu'a réussi Rafael Nadal hier sur le court central de Roland-Garros, sa "seconde maison". L'Espagnol est venu à bout assez facilement de la surprise de la quinzaine parisienne, le Norvégien Casper Ruud, qui s'est incliné en trois sets et moins de 2h30 de jeu au terme d'un match où le suspense n'a jamais vraiment été là. Un nouvel exploit de plus pour la légende Rafa, qui remporte ainsi pour la quatorzième fois le trophée parisien, un record retentissant et qui le fait rentrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport. Une vingt-deuxième victoire en tournoi du Grand chelem qui le place également deux longueurs devant ses rivaux historiques, Novak Djokovic et Roger Federer.

Si le match a été moins épique que ses précédents, Rafael Nadal n'en a pas moins été ému à la fin du match, laissant éclater sa joie et les larmes après le dernier point. Une émotion largement partagée par son clan, présent en tribunes, comme pour chaque édition de Roland-Garros. Sa femme Xisca Perello en tête, tous les proches du Majorquin mesurent l'exploit retentissant qu'il vient d'accomplir malgré ses importantes douleurs physiques. Comme on peut le voir sur les images, la belle brune a partagé ce moment d'histoire avec la soeur et la mère du champion de 36 ans. Son père Sebastian était lui aussi de la partie et on l'a vu prendre dans ses bras les membres de sa famille (photos à retrouver dans le diaporama).

Je suis toujours surpris quand je gagne Roland-Garros, même la quatorzième fois

Une nouvelle consécration pour le roi de la terre battue, qui repousse encore les limites de son sport, et savoure chaque nouvelle victoire. "Je suis toujours surpris quand je gagne Roland-Garros, même la quatorzième fois. Si vous n'êtes pas surpris de gagner un Grand Chelem, c'est que vous êtes super arrogant et je ne me vois pas comme ça", a-t-il expliqué après le match en conférence de presse.

Malgré la douleur et les pépins physiques, Rafael Nadal continue d'impressionner tout le monde et après un début de saison aussi fantastique, on a bien envie de le revoir du côté de Wimbledon, d'ici quelques semaines.