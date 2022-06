Rafael Nadal victime d'un mal incurable : quels traitements pour le soulager ?

Rafael Nadal nous a offert un nouveau match d'anthologie mardi 31 mai 2022 au soir face à son grand rival Novak Djokovic en quart de finale de ce Roland-Garros aux multiples rebondissements. Alors que beaucoup voyaient le Serbe, plus en forme depuis le début du tournoi, gagner, l'Espagnol de 35 ans a fini par l'emporter au terme d'une rencontre spectaculaire qui s'est prolongée jusqu'à plus d'une heure du matin. S'il a connu des petits coups de moins bien par moment, Rafa a semblé particulièrement bien physiquement tout au long de la rencontre.

Pourtant, malgré l'image qu'il renvoie sur le court, le mari de Xisca Perello n'est pas au meilleur de sa forme. Le Majorquin souffre depuis 2005 du syndrome de Muller-Weiss, une maladie qui provoque une nécrose de l'os scaphoïde de son pied gauche, qui n'est plus irrigué. "C'est tout le temps là. Parfois plus, parfois moins. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur", dévoile Rafael Nadal en interview au Parisien. Un syndrome dont on ne guérit pas et avec lequel il devra composer pour le reste de son incroyable carrière.

Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance

Pour que la douleur, qui se situe principalement au milieu et à l'arrière du pied, ne soit pas trop présente, le tennisman a fait son choix. "Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance. Si je n'en prends pas, je boite", concède-t-il. S'il continue de batailler, Rafael Nadal commence néanmoins à y penser tant les douleurs à son pied gauche l'obligent à des efforts considérables. "Je ne sais pas ce qui arrivera quand j'aurai fini ce tournoi. J'aime ce que je fais. Ça me fait vivre des moments inoubliables, mais j'ai aussi beaucoup de jours où je suis malheureux. Que va-t-il se passer dans deux jours ou dans une semaine ? Je ne sais pas", lance-t-il pour laisser planer le doute.

Perclus de douleur, Rafael Nadal continue néanmoins de s'accrocher et de montrer qu'il est toujours aussi performant. Le joueur qui attend d'avoir pris sa retraite pour fonder une famille avec sa femme ne semble pas plus pressé que ça de mettre un terme à sa carrière !