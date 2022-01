Rafael Nadal en couple depuis plus de quinze ans : comment a-t-il rencontré sa femme Xisca Perello

Peu de gens avaient misé sur lui au début du tournoi et pourtant, Rafael Nadal a montré une fois de plus qu'il est l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, si ce n'est le meilleur. Au terme d'une quinzaine australienne aux multiples rebondissements, de l'exclusion de Novak Djokovic en passant par les belles performances de Benoît Paire, jusqu'à cette finale d'anthologie, les spectateurs en ont eu pour leur argent ! Face à Daniil Medvedev ce dimanche, l'Espagnol de 35 ans a remporté son 21e titre en Grand Chelem, devenant le recordman absolu devant ses rivaux de toujours Federer et Djokovic.

Une victoire sensationnelle pour un joueur aux qualités mentales hors normes et si Rafael Nadal est aussi performant sur les courts, c'est peut-être en partie grâce à celle qui partage sa vie depuis de nombreuses années, Xisca Perello. La belle brune de 33 ans est en couple avec sa compatriote depuis leur rencontre en 2005, par l'intermédiaire de la soeur du joueur, Maribel. Les deux femmes étudiaient ensemble au collège Pureza de Maria de Manacor lorsque les deux amoureux se sont rencontrés. Depuis, ils ne se quittent plus et après plus de 14 ans de vie commune, ils se sont dits "oui" le 19 octobre 2019.

Discrète et réservée, Xisca Perello est une femme de joueur plutôt atypique, puisqu'elle ne suit pas constamment son homme aux quatre coins de la planète pour le supporter. Directrice de projet de la stratégie et des relations avec les institutions pour la Fondation de son mari, elle s'épanche peu sur sa vie privée. Si pour l'heure le couple n'a pas encore d'enfants, Rafael Nadal s'est déjà expliqué là-dessus et les deux tourtereaux attendent désormais le bon moment.