Benoît Paire fou de joie après sa victoire : son très beau geste pour un fan à la fin du match !

Après plus d'une semaine où la presse s'est principalement focalisée sur le sort réservé à Novak Djokovic, l'Open d'Australie a finalement pu débuter dimanche dernier. Un évènement qui a évidemment pâti de la mauvaise publicité faite par l'imbroglio entourant le numéro 1 mondial, mais néanmoins les meilleurs joueurs de la planète ont pu débuter leurs matchs. Si Rafael Nadal ou encore Stefanos Tsitsipas sont passés sans aucun problème, ce fut également le cas de plusieurs français, dont Benoït Paire.

Le compagnon de Julie Bertin a réussi à se défaire du Brésilien Thiago Monteiro lors d'un match marathon en cinq sets et après plus de 3h30 de jeu. Une très belle victoire face à un adversaire coriace et qui a visiblement fait beaucoup de bien au Français. Une fois n'est pas coutume, Benoît Paire a encore fait le show sur et en dehors du terrain. Touché par le Covid à plusieurs reprises ces derniers mois, le tennisman de 32 ans a profité de la fin du match pour retrouver le public. Après avoir satisfait aux demandes de selfies et d'autographes, le grand copain de Gaël Monfils s'est même laissé aller à une belle demande. "Tu veux venir au prochain match ? Envoie-moi un message, je te mettrai des places", lance-t-il à un spectateur, comme le rapporte le journal L'Equipe.

Une anecdote qui montre bien le soulagement de Benoît Paire Paire après sa belle victoire, lui qui n'avait plus atteint le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros en 2020. Et pourtant, la partie était loin d'être gagnée pour le natif d'Avignon. Au milieu du troisième set, il lâche même un : "​​À un moment, je vais faire un jeu de m*rde, je me connais", selon le quotidien sportif. Preuve de la joie du sportif, sa dernière publication sur Instagram. "Quelle ambiance !! Une victoire qui fait vraiment du bien", écrit-il.