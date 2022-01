Affaire Djokovic : Stefanos Tsitsipas allume le Serbe qui fait passer les autres joueurs pour des 'idiots' !

C'est l'affaire qui agite le monde du tennis depuis 10 jours maintenant. Lorsqu'il a atterri du côté de Melbourne pour participer à l'Open d'Australie, Novak Djokovic ne s'attendait certainement pas à passer plusieurs jours bloqué dans un hôtel. Arrivé avec une exemption médicale qui ne l'oblige pas à être vacciné contre le covid, le tennisman a eu des problèmes avec son visa. Une affaire qui a énormément fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État en Australie, mais pas seulement. Si Rafael Nadal a donné son avis sur la question et s'est voulu plutôt fataliste avec son grand rival, un autre joueur a été beaucoup plus cash dans ses réponses.

Déjà bien installé sur le circuit masculin malgré ses 23 ans, Stefanos Tsitsipas n'a pas eu la langue dans sa poche au moment d'évoquer le cas de Novak Djokovic. Interrogé dans le cadre d'un événement organisé par ses sponsors, le grec n'a pas usé de la langue de bois, loin de là. "Djokovic fixe ses propres règles, c'est certain. Il a fait quelque chose que peu ont osé faire depuis que l'ATP et Tennis Australia ont annoncé certaines conditions pour entrer sur le territoire australien", a-t-il lâché.

Incrédule devant la situation qui se déroule sous ses yeux, Stefanos Tsitsipas, qui a également été opposé à la vaccination des joueurs avant d'y avoir recours en fin d'année dernière, n'imaginait pas que le Serbe de 34 ans puisse agir de la sorte. "Parmi les joueurs, personne n'imaginait pouvoir venir sans être vacciné. Il faut beaucoup d'audace pour faire ça, pour prendre le risque de ne pas disputer un Grand Chelem", indique le tennisman, qui n'épargne pas celui qui l'a battu en finale de Roland-Garros l'été dernier.

Cette très faible minorité fait passer la majorité des autres joueurs pour des idiots

Visiblement très remonté contre l'attitude du numéro 1 mondial, dont le visa vient tout juste d'être annulé, Stefanos Tsitsipas va même plus loin en employant des mots forts. "On dirait que tout le monde ne respecte pas les règles de Tennis Australia et du gouvernement. Et cette très faible minorité fait passer la majorité des autres joueurs pour des idiots, dans un sens", conclut-il.

Après s'être opposé aux autorités australiennes, Novak Djokovic serait-il également en train de se mettre à dos l'ensemble des joueurs du circuit ?