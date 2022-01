Novak Djokovic : Son visa est annulé ! Le tennisman bientôt expulsé !

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose le numéro 1 mondial Novak Djokovic et la justice australienne. Arrivé sur le territoire le 4 janvier dernier, le tennisman est au coeur d'un imbroglio politico-médiatique depuis près de 10 jours maintenant. Refusant de se faire vacciner contre le covid, condition obligatoire à la participation à l'Open d'Australie, le Serbe de 34 ans a bénéficié d'une exemption médicale qui devait lui permettre de participer au tournoi du Grand Chelem. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu... Après plusieurs heures à la douane, le tennisman est retenu dans un hôtel plusieurs jours. Finalement libre après une décision d'un juge australien, il n'était pourtant pas encore totalement sorti d'affaire.

Et visiblement Novak Djokovic avait des raisons d'être inquiet quant à sa situation délicate. Après plusieurs jours de réflexion , le ministre de l'Immigration australien Alex Hawke a pris sa décision ce vendredi en annulant purement et simplement le visa présenté par le mari de Jelena à son arrivée. Dans un communiqué, le ministre indique qu'il a décidé d'exercer son pouvoir personnel en son âme et conscience. "En prenant cette décision, j'ai soigneusement examiné les informations qui m'ont été fournies par le ministère de l'Intérieur, la force frontalière australienne et Monsieur Djokovic", explique Alex Hawke dans son communiqué. Une décision d'autant plus importante qu'elle devrait s'accompagner, si elle est validée, d'une interdiction d'entrée dans le pays pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances.

Le gouvernement Morrison est fermement déterminé à protéger les frontières de l'Australie

Face à plusieurs informations très contradictoires provenant du camp Djokovic, mais également de plusieurs médias qui ont révélé de nombreuses incohérences dans ses déclarations et concernant le test positif qu'il aurait eu en décembre, le ministre de l'Immigration a donc pris une décision qui va faire réagir. "Le gouvernement Morrison est fermement déterminé à protéger les frontières de l'Australie, particulièrement en ce qui concerne la pandémie de Covid-19", conclut-il.

Alors que l'Open d'Australie démarre le 17 janvier, Novak Djokovic se retrouve face à un mur. Ce dernier peut encore faire appel de cette décision, mais sa situation commence vraiment à devenir désespérée.