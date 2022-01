Novak Djokovic victime d'un imbroglio ? Un document lui donnerait raison !

L'Open d'Australie fait partie des quatre plus importants tournois de l'année, mais depuis lundi, il n'est absolument plus question de tennis ! Depuis l'arrivée de Novak Djokovic en Australie, lui qui a bénéficié d'une exemption médicale pour voyager, l'histoire va de rebondissement en rebondissement. Après les paroles très fortes du Premier ministre australien, ce sont les douaniers de l'aéroport de Melbourne qui ont refusé l'accès au territoire au joueur serbe. D'après les premières explications, le sportif de 35 ans n'aurait pas voyagé avec le bon visa. Après ce coup dur, le joueur a déposé un recours en justice et il est en attente de la décision qui devrait intervenir lundi prochain.

Si Rafael Nadal n'a pas été particulièrement tendre avec son rival, il a tout de même pu compter sur le soutien de sa femme, Jelena. De quoi lui redonner le sourire, mais ce n'est peut-être pas la seule chose qui va le réjouir. En effet, d'après les informations du média australien le Herald Sun , Tennis Australia a envoyé les mauvaises informations aux joueurs et aux joueuses ayant eu le Covid-19 concernant leur entrée sur le territoire. Ayant récupéré un document envoyé en décembre aux participants du tournoi, les journalistes se sont aperçus que l'organisation avait indiqué aux joueurs non-vaccinés qu'ils pouvaient se rendre en Australie pendant une période de six mois après avoir eu le coronavirus.

Djokovic aurait suivi de mauvaises informations

Il semblerait donc que Novak Djokovic ait suivi cette recommandation puisque le Serbe de 34 ans a été contrôlé positif au covid en juin dernier. Alors, pourquoi le numéro 1 mondial n'a-t-il pas pu avoir accès au territoire australien ? Toujours selon les informations du Herald Sun, une lettre envoyée par le ministre de la santé australien, Greg Hunt, au patron de Tennis Australia stipule qu'une infection récente ne garantirait pas d'exemption médicale aux participants non-vaccinés.

Merci à vous tous autour du monde pour votre soutien continuel. Je le ressens et c'est énormément apprécié

Un véritable imbroglio dont le Serbe se retrouve la victime en bout de course. Visiblement agacé par la situation, ce dernier a publié deux messages en story sur Instagram. Dans un premier, uniquement en serbe, il écrit : "Merci à ma famille, à la Serbie et aux bonnes personnes à travers le monde qui m'envoient leur soutien. Merci à Dieu pour la santé". Dans un second message qu'il a également traduit en anglais, on peut lire un message similaire : "Merci à vous tous autour du monde pour votre soutien continuel. Je le ressens et c'est énormément apprécié".

Visiblement mal renseigné par Tennis Australia, Novak Djokovic en paye les conséquences aujourd'hui. Le monde du tennis est désormais suspendu à la décision des autorités australiennes, qui doivent rendre leur verdict lundi prochain. Suspense...