Novak Djokovic dans la tourmente et bloqué en Australie : sa femme Jelena envoie un message fort

C'est une affaire dont l'Open d'Australie se serait bien passé, mais depuis lundi, tout le monde ne parle que de ça ! En début de semaine, Novak Djokovic a publié un message sur son compte Instagram indiquant qu'il prenait l'avion en direction de l'Australie pour participer au tournoi du Grand Chelem qui va débuter dans moins de deux semaines. Un départ rendu possible grâce à l'exemption médicale qui lui a été accordée pour pouvoir participer au tournoi où la vaccination des joueurs fait partie des obligations. Réfractaire au vaccin, le Serbe pensait donc avoir trouvé la solution, mais tout ne s'est pas passé comme prévu à son arrivée à Melbourne.

Bloqué par les douaniers faute de visa conforme, le tennisman de 35 ans se trouve actuellement dans un hôtel de la ville dans l'attente que les autorités statuent sur son sort, lundi prochain. Une situation ubuesque qui a fait réagir sa femme, Jelena, sur les réseaux sociaux. La mère de Stefan et Tara a mis en ligne une publication il y a quelques heures pour défendre le choix de son mari. "Merci à tous, à travers le monde, pour avoir fait entendre votre voix et pour avoir envoyé de l'amour à mon mari. Je prends une profonde respiration pour me calmer et trouver la gratitude (et essayer de comprendre) actuellement ce qui est en train de se passer", écrit-elle.

La seule loi que nous devrions respecter à travers toutes les frontières du monde, c'est l'Amour

Visiblement très secouée par la situation compliquée dans laquelle se trouve son conjoint, Jelena ne prend pas directement position, mais souhaite avant tout que la situation s'apaise. "La seule loi que nous devrions respecter à travers toutes les frontières du monde, c'est l'Amour et le respect de chaque être humain", poursuit-elle. Pour accompagner son message, l'épouse de Novak Djokovic a posté une belle photo de son couple en train de s'embrasser à la plage, sous les yeux de leur chien. Les chrétiens orthodoxes fêtent Noël ce vendredi 7 janvier, c'est pourquoi Jelena Djokovic débute son message par : "C'est Noël pour nous aujourd'hui."