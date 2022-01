Julie Bertin séparée de Benoît Paire : sa belle preuve d'amour à distance

Julie Bertin et Benoît Paire forment toujours un couple aussi solide ! Voilà désormais un an que les deux ne se quittent plus, voyageant aux quatre coins du monde notamment pour les besoins professionnels du joueur de tennis connu pour son fort caractère. Mais dernièrement, la jolie brune de 29 ans n'a pas pu l'accompagner lors de son déplacement sur le sol australien à l'occasion de l'Open d'Adélaïde. Qu'à cela ne tienne, elle fait en sorte de le soutenir depuis la France.

Ce mardi 11 janvier 2022, Julie Bertin a même réglé son réveil à l'heure australienne pour suivre son match face à Thanasi Kokkinakis, juste après s'être rendue à une séance de sport. "Je vous rassure, je suis quand même rentrée à temps", a-t-elle commenté sur une vidéo de son chéri Benoît Paire qui venait de terminer son premier set.

Julie Bertin et Benoît Paire ont fait le choix de rester discrets concernant leur relation mais ces derniers temps, difficile pour eux de rester cachés. Ils avaient même fait une apparition remarquée lors d'un événement officiel organisé à Roland-Garros avec Gaël Monfils. Par ailleurs, de temps à autres, celle qui a été vue dans La Villa des coeurs brisés en 2021 se laisse aller à quelques confidences sur son couple. Au mois de novembre, elle annonçait par exemple avoir pris une grande décision par amour pour le joueur. "Je ne vois pas l'intérêt de refaire une télé si je suis en couple. Je sais que cela sera une source de problèmes. J'ai ma stabilité, je suis heureuse et ça, ça passe avant tout", expliquait-elle.

Si elle ne compte plus partir en tournage pour le moment, Julie Bertin doit en revanche apprendre à compiler avec le planning chargé de Benoît Paire et surtout avec ses absences. Il pourrait rentrer plus tôt que prévu d'Australie vu le résultat de son dernier match qu'il a perdu en a peine plus d'une heure. Une nouvelle défaite qui compromet ses chances à l'Open d'Australie, à une semaine de son coup d'envoi (17 au 30 janvier).