Benoît Paire et Julie Bertin en couple : grande première pour les amoureux, en mode tennis

C'est la première fois qu'ils sont photographiés ensemble à un événement officiel ! Benoît Paire et Julie Bertin sont apparus très amoureux lors d'un match de tennis organisé à Roland Garros avec Gaël Monfils et deux streamers : Domingo (Pierre Alexis Bizot) et Zerator (Adrien Nougaret).

Habillée dans un ensemble de sport noir et avec une paire de Converse, l'ancienne candidate de La Villa des coeurs brisés (TFX) a pu également tester ses aptitudes au tennis sur la terre battue. Très proches, les tourtereaux ont ensuite posé devant les photographes et le tennisman s'est montré très tactile avec sa partenaire, enchaînant les gestes et petites attentions très tendres et lui laissant même tenir le trophée réservé au vainqueur.

Ayant hérité de surnoms très flatteurs comme "ma petite luciole" ou "ma petite raclette" par sa chérie, Benoît Paire semble avoir retrouvé le sourire et être très heureux avec Julie Bertin qu'il fréquente depuis près de six mois. "Entre personnes bizarres, on se comprend", confiait la belle brune sur Instagram, avant de révéler les secrets de leur rencontre : "On s'est vus lors de mon shooting de robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic", expliquait-elle. Très amoureuse de la "folie" de Benoît Paire, Julie Bertin a visiblement réparé le coeur brisé du sportif, échaudé par sa rupture avec la chanteuse Shy'm.

Suite à leur rupture fracassante en 2017, celui qui a été privé des Jeux olympiques pour "comportement profondément déplacé" avait confié en 2020 dans la préface du livre Out !. "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion. (...) Je suis passé à côté de certains matchs parce que mon ex me manquait trop, je pensais à elle en jouant." confiait-il.

Désormais, Benoît Paire semble avoir tourné définitivement la page de son ex (devenue maman d'un petit garçon le 22 janvier 2021) et filer des jours heureux avec Julie Bertin. Il avait également été aperçu très proche de la candidate de télé-réalité Marine El Himer l'été dernier.