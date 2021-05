Benoît Paire, sa rupture avec Shy'm enfin derrière lui ? L'amour retrouvé, après le coeur brisé

La page semble enfin tournée. Près de quatre ans après sa douloureuse rupture avec Shy'm, Benoît Paire a finalement retrouvé l'amour dans les bras d'une autre jeune femme connue du public : la candidate de télé-réalité Julie Bertin. Après six mois de romance en toute discrétion, cette dernière a confirmé leur idylle sur les réseaux sociaux fin avril, photo à deux à l'appui, avant de revenir sur leur rencontre. Une bonne nouvelle pour le tennisman de 31 ans, qui a eu bien du mal à se remettre de sa précédente relation amoureuse...

Après avoir officialisé leur couple à l'automne 2015, Benoît Paire et Shy'm ont profité d'une histoire d'amour relativement préservée de l'attention médiatique. Une romance qui s'est malheureusement terminée deux ans plus tard. "Avec mon ex-copine, notre relation était cool. Elle pouvait voyager, elle était libre de son emploi du temps, on passait beaucoup de temps ensemble sur les tournois", le sportif avait-il confié au magazine Society en janvier 2019.

Plus tard, en septembre 2020, c'était encore le coeur à vif qu'il évoquait cette rupture dans la préface du livre Out ! du journaliste de L'Équipe Quentin Moynet, Histoires dingues et décalées, le tennis comme vous ne l'avez jamais vu : "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion."