Benoît Paire écarté des JO pour son comportement : sa réponse en vidéo...

"Compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés de la part de Benoît Paire, le Comex de la Fédération française de tennis, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection aux prochains Jeux olympiques", avait expliqué la Fédération Française de tennis dans un communiqué. Elle évoquait alors les écarts de conduite et autres débordements de Benoît Paire, notamment lors des tournois de Buenos Aires et de Monte-Carlo.

Au Brésil, il avait été éliminé dès son entrée dans la compétition et dès le premier tour à Monaco. "J'en ai rien à branler. J'ai un double encore et après je me casse chez moi. Sur le match ça se voit, je ne dis rien. Le tennis ne m'apporte plus rien d'heureux. Se retrouver ici c'est d'une tristesse absolue alors que d'habitude c'est le meilleur tournoi du monde... Donc, franchement, rien à foutre", déclarait-il. Des sautes d'humeurs désormais problématiques.