Benoit Paire millionaire : il dévoile ses gains et répond aux critiques

Grâce aux réseaux sociaux, Benoit Paire communique directement avec ses fans. Il y reçoit également de nombreux commentaires et messages dénigrants sur ses performances sportives. Le tennisman y réagit en dévoilant le montant de ses gains.

Finalement ça vaut le coup d'être nul

Benoit Paire compte près de 120 000 abonnés sur Twitter. Il y a publié un étonnant statut le jeudi 4 mars 2021. Visiblement agacé par les mots blessants d'internautes sur son parcours sportif, l'athlète français de 31 ans a tenu à recadrer ses détracteurs. Benoit a publié un tableau montrant trois statistiques : son ratio victoires - défaites, les titres de son palmarès et le montant de ses gains accumulés au cours de sa carrière.

Ainsi, Benoit Paire informe ses détracteurs qu'il compte 225 victoires et 243 défaites, trois trophées (l'Open de Suède, le Grand Prix Hassan II et l'Open de Lyon, remportés en 2015 et 2019), et surtout qu'il a empoché plus de 8,5 millions de dollars grâce à ses participations à différents tournois, en simple et en double. 8 505 886 dollars pour être exact, soit un peu plus de 7,1 millions d'euros.

"Finalement ça vaut le coup d'être nul", ajoute @benoitpaire. Il complète son petit mot par deux emojis représentant un bisou d'amour et d'un doigt d'honneur.