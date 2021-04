Benoît Paire : Monologue et crachat en plein match, nouveau coup de sang en direct

Le 11 avril dernier, Benoît Paire s'est également fait sortir dès le premier tour du Rolex Masters Monte-Carlo après sa défaite face à l'Australien Jordan Thompson, en trois sets (6-4, 6-7, 7-5). Affecté par l'absence de spectateurs et le manque d'ambiance en tribunes, Benoît Paire relativisait grâce à un chèque de 12 000 euros encaissé pour sa participation.

"Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime. On se dit c'est Monte Carlo et on arrive, c'est vide, une ambiance d'une tristesse rarement vue. Je suis juste malheureux quand je suis sur le court. Le circuit est devenu pourri. Mais j'ai pris 12 000 balles ! Vous allez dire : il parle encore beaucoup d'argent. J'ai pris 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après je rentre chez moi. C'est parfait...", a-t-il confié au Parisien.

Il a ensuite tweeté : "Merci pour tous vos messages de soutien, ça me touche énormément... hâte de vous retrouver dans les tournois pour mettre une ambiance de folie".