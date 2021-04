Benoît Paire écarté des JO : son comportement sévèrement sanctionné

Une décision lourde de conséquences pour Benoît Paire : la Fédération Française de Tennis a décidé de l'écarter de l'équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques. Dans une annonce officielle, la FFT explique : "Compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés de la part de Benoît Paire, le Comex de la Fédération Française de Tennis, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l'Équipe de France de Coupe Davis, a décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo." Un coup de massue et une humiliation publique pour le turbulent joueur de 31 ans.

Dans une déclaration jointe à la décision du Comex, Gilles Moretton, Président de la FFT, a ajouté que le comportement du joueur n'était plus tolérable et se devait d'être fermement puni. "Son comportement profondément déplacé depuis le début d'année porte gravement atteinte aux valeurs du sport, à l'image du tennis et est totalement incompatible avec l'esprit olympique", précise-t-il.