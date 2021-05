Benoît Paire et Julie Bertin en couple : premières confidences sur leur rencontre

C'est officiel ! Benoît Paire a retrouvé l'amour. Et sa nouvelle compagne est bien connue des fans de télé-réalité puisqu'il s'agit de Julie Bertin. Après avoir évoqué à demi-mots leur relation, l'ex-candidate de 10 Couples parfaits (2019) et candidate de La Villa des coeurs brisés (2019 et 2021) s'est confiée pour la première fois sur leur idylle.

C'est à l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram, le 3 mai 2021, que Julie Bertin a évoqué son couple. Un internaute a voulu savoir si elle aimait le tennis depuis qu'elle était avec Benoît Paire : "Je n'ai plus trop le choix. Je me lève tennis, je mange tennis, je dors tennis. En vrai, je commence de plus en plus à apprécier." Mais ce qu'elle aime réellement, ou plutôt celui qu'elle aime, c'est le sportif de 31 ans.

Cela fait six mois que les tourtereaux filent le parfait amour et qu'elle le suit lors de ses compétitions. Et elle a accepté de révéler comment ils se sont rencontrés. "Bienvenue en 2021, la magie des réseaux sociaux. Puis on s'est vus lors de mon shooting de robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic", a-t-elle dévoilé avec humour. Ce qui lui plaît chez l'ex-compagnon de Shy'm ? C'est "sa folie" : "Entre personnes bizarres, on se comprend", a-t-elle précisé. Julie Bertin est également folle de sa simplicité, de ses attentions ou de son côté protecteur. Entre ces-deux là, on peut donc croire que c'est parti pour durer. Pour l'heure en tout cas, c'est l'amour fou !