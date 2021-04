Benoît Paire en couple avec une candidate de télé-réalité : photos de sa sublime compagne !

C'est (presque) officiel : Benoît Paire a retrouvé l'amour. Le célèbre joueur de tennis français n'est plus un coeur à prendre. Et l'heureuse élue de son coeur est loin d'être anonyme. En effet, l'ex-compagnon de Shy'm a craqué pour une candidate de télé-réalité vue dans 10 Couples parfaits (2019) ainsi que La Villa des coeurs brisés (en 2019 et 2021).

La nouvelle amoureuse de Benoît Paire, privé des JO de Tokyo pour "comportements profondément déplacés", n'est autre que Julie Bertin. Alors que des rumeurs disent le duo en couple, la jolie brune confirme à demi-mot. En story sur Instagram, lors d'une session questions/réponses avec ses 360 000 followers, elle a été interrogée sur son histoire d'amour avec le sportif. "Benoît et toi, vous êtes tellement beaux. On peut avoir une photo ou une vidéo ?", demande l'abonné. Et Julie Bertin de s'exécuter. Pour la toute première fois, elle apparaît au côté du tennisman... dont le visage est caché. Mais les internautes sont nombreux à le reconnaître.

Benoît Paire et Julie Bertin, l'exemple même du "vivons heureux, vivons cachés"

Autre indice pour les plus méfiants : le couple est en vacances ensemble aux Maldives, au Hurawalhi Island Resort, un superbe établissement de luxe réservé aux adultes. Activité paddle, balade en bateau ou encore chill sur la plage de sable fin et d'eau turquoise, Julie Bertin et Benoît Paire profitent sans aucun doute de ce séjour cinq étoiles... sans jamais s'afficher directement à deux, évidemment.

Rappelons qu'avant de rencontrer Julie Bertin, Benoît Paire a déjà fréquenté une candidate de télé-réalité. En effet, il était très proche de Marine El Himer. Et d'après les rumeurs, la starlette et le sportif étaient en couple. Mais sa dernière histoire d'amour officielle date d'il y a des années, avec Shy'm. De son côté, la jolie brunette actuellement à l'antenne de TFX dans La Villa des coeurs brisés a vécu de belles histoires d'amour avec plusieurs candidats de télé-réalité, le dernier en date étant Jonathan Matijas, son camarade de tournage.