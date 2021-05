Shy'm s'offre une balade avec bébé dans un look très bestial !

La jeune maman n'en finit plus de profiter de son fils, né le 22 janvier dernier. Plus de trois mois après et les beaux jours arrivant, Shy'm a décidé qu'il était temps d'offrir à son petit ses premières balades en ville et a partagé cet instant à deux sur son compte Instagram dimanche 2 mai.

Après le séjour à la mer, la jeune femme de 35 ans a donc décidé d'emmener son garçon prendre l'air par une belle journée ensoleillée. L'occasion, comme pour beaucoup de parents, d'enfin essayer les tenues craquantes achetées pour son nouveau-né et on peut dire que l'interprète de Femme de couleur a fait fort !

Sur la publication partagée à ses, presque, un million d'abonnés, la chanteuse, qui porte son enfant dans ses bras, a décidé de lui enfiler une combinaison léopard du plus bel effet. Accompagnée de petites chaussettes à motifs, la tenue de bébé à de quoi attirer l'attention. La jeune femme n'est pas en reste avec un style très étudié en total look jean avec un bonnet fluo, elle a su se mettre au diapason. "Même flow que maman", ajoute-t-elle en commentaire.

Une photo qui suscite de nombreuses réactions !

Une photo qui n'a pas tardé à faire réagir ses amis comme l'ex juré de l'émission qu'elle a remporté en 2011, Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux. "I love it !!!!", s'exclame-t-il. De nombreux anonymes ont également partagé leur joie devant cette tendre photo. "Trop belle photo", "Beaucoup trop beau tout ça !" ou encore "Tellement stylé", autant de commentaires d'internautes ravis de voir la jeune maman partager des moments de vie avec bébé.

Pour la pointe d'humour, Shy'm ajoute les hashtag "pasisonléo" et "dicaprio" pour faire une référence au prénom de l'acteur américain Leonardo DiCaprio qui correspond à la tenue choisie pour son fils.