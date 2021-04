Shy'm opère un changement dans sa vie de maman : "J'avais pourtant dit jamais"

La venue au monde de son fils, Shy'm l'avait annoncée le mercredi 27 janvier 2021, toujours sur Instagram. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", écrivait-elle pour décrire un portrait en noir et blanc, sur lequel la petite main du bébé apparaissait.

L'artiste avait annoncé sa grossesse en octobre dernier, à l'occasion du lancement de son single intitulé Boy. Elle avait dévoilé son ventre rond dans le clip de la chanson. Shy'm avait ensuite permis à ses abonnés Instagram de suivre l'avancée de sa grossesse, en publiant régulièrement des photos permettant aux internautes de voir l'évolution de son baby bump. Shy'm leur a même donnés un aperçu de la jolie chambre du petit garçon.

À ce jour, le prénom du petit garçon de 2 mois et l'identité de son papa restent inconnus. Shy'm a seulement posté une photo de son compagnon de dos, après qu'elle lui ait coupé les cheveux. Le mystère reste donc entier !