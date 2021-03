Shy'm topless et en culotte : superbe photo souvenir de sa grossesse

Depuis la naissance de son fils, le 22 janvier dernier, Shy'm partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux les précieux instants de sa nouvelle vie de maman. Elle leur avait également permis de suivre l'évolution de sa grossesse. La chanteuse en publie un nouveau souvenir à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Dimanche 8 mars 2021, Shy'm s'est une nouvelle fois adressée à ses quelques 960 000 abonnés Instagram. Elle y a publié une photo d'elle en noir et blanc, simplement vêtue d'une culotte noire. La poitrine couverte par son bras et une fleur, ses cheveux bruns ondulés lui tombant sur les épaules, Shy'm révèle son internaute ses différents tatouages aux jambes et son ventre très rond. Le signe que le cliché a été pris peu de temps avant son accouchement.

En légende, @instashym écrit : "Parce que ce n'est pas normal d'avoir été rassurée d'attendre un petit mec plutôt qu'une petite nana. C'était un sentiment très personnel mais encré par une vie et des raisons universelles. Ce n'est pas simple d'être une fille, c'est un fait. D'être libre, forte, battante, résiliente, carriériste, amoureuse, vulnérable, avant gardiste, insaisissable, jeune, puis plus, différente, indépendante... d'être soi en dépit de tout. D'être soi avec légèreté, d'être soi sans être jugée, d'être soi en sécurité."

"J'ai beaucoup trop de respect et d'admiration (encore plus depuis ce gros ventre) pour toutes les femmes de cette terre et leurs combats. Merci à tous ces hommes qui savent aimer", conclue-t-elle. En commentaires, la danseuse Fauve Hautot, Patricia Kaas, Chris Marques et plusieurs centaines d'autres followers ont commémoré avec elle cette journée du 8 mars.