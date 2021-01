Helena Noguerra grand-mère à 51 ans, son fils Tanel est papa

En commentaire, Helena Noguerra a reçu de nombreux messages de félicitations et y a répondu. La chanteuse Shy'm, Isabelle Nanty ou encore Joana Preiss ont réagi à l'heureuse nouvelle.

Helena Noguerra est devenue grand-mère grâce à son fils unique, Tanel, qu'elle a eu à 22 ans. Dans une interview accordée à Paris Match et parue en 2019, la chanteuse et comédienne belge de 51 ans le présentait comme "un très vieux bébé de 27 ans" et décrivait leurs rapports. "Tout était très instinctif avec Tanel. J'expérimentais beaucoup et l'enfant ne me pesait pas comme ça peut arriver plus tard. J'étais si jeune... C'était comme avoir un petit frère, je l'emmenais partout, s'était-elle souvenue. C'est la raison pour laquelle il est très libre. Je l'ai élevée seule, donc j'en ai fait quelqu'un de très indépendant."

Sur le plateau de l'émission On est pas couchés, présentée par Laurent Ruquier et diffusée sur France 2, Helena exprimait son désir de devenir grand-mère. "J'aurais bien aimé avoir d'autres enfants, mais la vie, du moins celle-là, est passée très vite", expliquait-elle. Voilà son souhait réalisé !