Shy'm maman d'un petit garçon : elle se montre juste avant l'accouchement

Deux jours après avoir annoncé la naissance de petit prince, Shy'm s'est à nouveau emparée de son compte Instagram pour partager de nouvelles photos inédites avec les 932 000 abonnés qui la suivent. La chanteuse leur a proposé de la découvrir juste avant l'accouchement, deux heures avant la naissance de son bébé.

Shy'm se dévoile de profil, avec un ventre très rond et surtout très bas, synonyme de fin de grossesse et d'accouchement à venir. L'artiste pose en leggin et petite brassière et laisse entrevoir un joli sourire. "Ce jour ci je m'étais bien dit qu'il n'y avait plus beaucoup de place dans ce ventre... H-2 la t(r)empête", a-t-elle commenté en légende de ces deux nouvelles photos très intimes.