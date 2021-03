Shy'm maman : en osmose avec son baby boy, déjà très chevelu

Devenir maman est sans doute la plus belle de ses aventures. Depuis qu'elle a accueilli son premier enfant, Shy'm n'a de cesse d'évoquer ce quotidien, tout nouveau, tout beau. Bien qu'elle refuse de dévoiler le visage de son fils, son petit pot de colle, la jeune chanteuse de 35 ans évoque ces petits bonheurs qui jalonnent désormais sa vie sur les réseaux sociaux.

Le lundi 1er mai 2021, pour bien débuter la semaine, elle a par exemple partagé une photographie d'une sieste câline... sur laquelle on peut apercevoir la chevelure déjà impressionnante du bébé ! "Avant le lait dans le cou, écrit-elle. Mon brun d'amour."

Difficile de dire si l'enfant tient cette toison somptueuse de papa ou de maman. L'identité du père du bébé est toujours un mystère. "Les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne" expliquait-elle, sans plus de détail à Purecharts. Le jour de la Saint-Valentin, Shy'm acceptait toutefois de dévoiler son amoureux en image... de dos, évidemment, avec une curieuse coiffure en prime. "Pas seulement parce que tu me laisses te couper les cheveux, déclarait-elle. Pas seulement parce que tu me laisses me moquer des heures ensuite. Pas seulement parce que notre fils. Pas seulement..." Un premier élément de réponse, déjà vis-à-vis de la crinière abondante de leur enfant.