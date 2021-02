Shy'm amoureuse : elle dévoile une photo de son compagnon pour la Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, certains partagent des coupes de champagne. D'autres se font des coupes de cheveux. À l'occasion de la fête des amoureux, Shy'm a accepté de publier, sur les réseaux sociaux, un très rare cliché de son compagnon. On aperçoit le jeune homme de dos, discrétion oblige, avec une coiffure assez surprenante réalisée par la chanteuse. "Pas seulement parce que tu me laisses te couper les cheveux. Pas seulement parce que tu me laisses me moquer des heures ensuite. Pas seulement parce que notre fils. Pas seulement...", écrit-elle avec son coeur en guise d'hommage. Et s'il s'agissait du début des paroles d'un prochain hit ?

Toujours est-il que cette photographie, diffusée le 14 février 2021 sur Instagram, a provoqué l'hilarité d'une autre consoeur artiste : celle d'Helena Noguerra, n'hésitant pas à se fendre de quelques émojis amusés en commentaire. "Une autre corde à mon arc", précise Shy'm. Et peut-être finira-t-elle par en faire un business ? Elle qui ne peut plus monter sur scène pour dévoiler son répertoire est désormais privée de son autre passion puisque la série Profilage, dans laquelle elle interprétait Élisa Bergman depuis 2020, ne sera pas renouvelée pour une onzième saison par TF1 - comme l'a révélé Philippe Bas.