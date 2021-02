Shy'm, maman gaga : elle dévoile les ronflements de son fils, son "pot de colle"

Shy'm avait annoncé sa première grossesse dans le clip de son titre Boy, en musique, en octobre 2020. Cette joie, elle la savoure au quotidien depuis qu'elle a accouché de son fils. D'autant que, quelques mois avant de tomber enceinte, elle avait vécu une première grossesse extra-utérine. "Je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le coeur à l'envers en plein Halloween, en plein horror movie, révélait-t-elle sur les réseaux sociaux. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m'empêcher, en ce jour, de penser à 'lui' et de penser à toutes ces femmes qui se découragent, désespèrent et se battent pour accéder à ce rêve qui semble si accessible, ordinaire et à la portée de toutes." La vie s'est heureusement, à nouveau, penchée sur elle...