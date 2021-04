Shy'm maman : elle dévoile une tendre photo de son bébé

Le mystère reste entier à propos du bébé de Shy'm. On ne connait rien de ce petit être si ce n'est son âge, puisqu'il est né le 22 janvier dernier... et quelques parties de son corps, selon la lumière ou les angles. Si la maman n'a jamais vraiment dévoilé le visage de son fils, elle accepte volontiers d'évoquer son nouveau quotidien sur les réseaux sociaux, notamment ses tendres séances d'allaitement. C'est ainsi qu'elle a partagé deux photographies en noir et blanc en compagnie de son enfant, le 29 avril 2021, sur lesquelles on aperçoit le nourrisson en plein repas. Quel appétit !

J'avais pourtant dit jamais

Elle n'a donc pas vraiment abandonné l'allaitement. Shy'm, qui a déjà retrouvé une ligne de dingue, s'était toujours promis de ne pas céder aux sirènes des biberons. Mais elle avait récemment révélé avoir fini par craquer. "J'avais pourtant dit jamais, mais ça c'était avant", écrivait-elle en partageant l'image d'un récipient pour bébé rempli de lait à ras bord. Mais que voulez-vous ? Il faut croire qu'elle alterne les plaisirs. Grande adepte de la marque de vêtements de maternité Tajinebanane, comme Louane ou Laure Manaudou, la jeune chanteuse conserve ce lien unique qui scelle sa relation à son enfant.