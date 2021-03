Shy'm maman : elle retrouve une ligne incroyable, 2 mois seulement après l'accouchement !

La vie de mère lui va comme un gant. Tant et si bien que Shy'm ne s'occupe plus que d'une chose - ou presque : s'occuper de son fils, né le 22 janvier 2021. Mais la chanteuse aurait-elle trouvé une méthode, toute en douceur, pour retrouver sa silhouette d'antan ? C'est ce que laisse croire la photographie qu'elle vient de partager sur Instagram, sur laquelle la jolie maman dévoile une ligne de rêve. "Deux mois de maman vie et deux mois sans selfie", écrit-elle. Voilà qui est fait !

Bien sûr, les kilos sont le dernier de ses soucis. Shy'm a bien cru qu'elle ne connaitrait jamais ce bonheur. Qu'elle ne tiendrait jamais son enfant dans ses bras. Un an avant qu'elle n'annonce être enceinte dans le clip de son titre Boy, l'héroïne de Profilage vivait l'enfer : une grossesse extra-utérine dont elle n'avait jamais vraiment parler... jusqu'à ce qu'elle ne tombe à nouveau enceinte. "Je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le coeur à l'envers en plein Halloween, en plein horror movie, racontait-elle. Un an après, bien que fébrile et à prier tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond."