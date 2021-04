Shy'm maman : une grande première avec bébé, loin du cocon familial

La jeune maman de 35 ans semble complètement gaga de son nouveau-né. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par près d'un million d'abonnés, elle a partagé une story attendrissante mercredi 14 avril, des premières vacances en compagnie de son garçon.

"Première sortie hors de notre bulle parisienne : c'est parti pour la découverte du monde, et du tien d'abord mon garçon...", écrit l'interprète d'Une femme de couleur pour accompagner une photo d'elle, de dos, collée à la poussette de son fils.

Bien que l'on n'en sache pas plus sur la localisation de la photo, on aperçoit la mer au fond. On peut s'imaginer que la petite famille s'est offert un séjour revigorant dans une station balnéaire située à quelques heures de la capitale.

Shy'm, qui a accouché le 21 janvier dernier, reste pour le moment très discrète sur sa maternité, évitant de montrer le visage de son fils et ne dévoilant pas son prénom. On en sait également très peu sur l'identité du père, puisque la jolie chanteuse d'origine martiniquaise ne s'est jamais affichée en public avec son amoureux.

Après une relation très médiatisée avec le joueur de tennis français Benoit Paire de 2015 à 2017, on imagine que Shy'm préfère rester discrète sur sa vie privée et profiter de moments privilégiés en famille, comme c'est le cas en ce moment.

L'arrivée de son fils a complètement bouleversé le quotidien de l'ex-héroïne de la série Profilage. Elle n'hésite pas à partager son quotidien avec ses abonnés, montrant le berceau de son bébé ou encore des principes auxquels elle avait juré de se tenir.