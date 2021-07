Benoît Paire en couple : les "surnoms de merde" dont il a hérité grâce à sa chérie Julie

C'est une idylle à laquelle personne ne s'attendait et pourtant, Benoît Paire et Julie Bertin semblent plus heureux que jamais depuis qu'ils se sont trouvés. Le couple a d'abord joué la carte de la discrétion mais ces derniers jours, difficile pour la candidate de télé-réalité récemment vue dans La Villa des coeurs brisés (TFX) de ne pas partager publiquement quelques moments avec son cher et tendre.

Mercredi 21 juillet 2021, elle s'est notamment filmée en train d'assister à l'un de ses matchs de tennis dans le cadre du tournoi de Gstaad en Suisse. Et à travers ses stories Instagram, la jolie brune a dévoilé les drôles de surnoms qu'elle donnait à Benoît Paire. Ce dernier a donc hérité de "Ma petite luciole" et de "Ma petite raclette". "Oui, j'adore les surnoms de merde", a-t-elle reconnu sans détour.

Un commentaire qui fait écho à ses toutes premières confidences livrées au mois de mai dernier sur son couple avec le sulfureux tennisman privé de JO au Japon. Julie Bertin révélait notamment apprécier tout particulièrement "sa folie". Et d'ajouter : "Entre personnes bizarres, on se comprend".

Julie Bertin n'a toutefois pas le même degré de compréhension lorsqu'il s'agit de suivre Benoît Paire dans ses défis sportifs. Avant de se frotter à Tallon Griekspoor, le joueur a emmené sa belle en randonnée en montagne jusqu'à 3000 mètres d'altitude, ce qui ne fut pas vraiment une partie de plaisir. "Je vais crever... Je suis à deux doigts de faire un vomito, je ne rigole vraiment pas", a-t-elle déclaré en souffrance.

Quoi qu'il en soit, Benoît Paire et Julie Bertin sont inséparables depuis plus de six mois maintenant et leur histoire promet de durer !