Benoît Paire et Julie Bertin en couple : rares images de leurs vacances, la belle en souffrance...

Voilà maintenant un peu plus de six mois que Benoît Paire a retrouvé l'amour en la personne de Julie Bertin. Depuis, le sulfureux joueur de tennis et la candidate de télé-réalité vue dans La Villa des coeurs brisés semblent inséparables. La preuve, le couple passe actuellement ses vacances ensemble. C'est à la montagne, dans les Alpes vaudoises, qu'ils ont décidé de poser leurs bagages pour un séjour très sportif.

"Ça fait du bien d'être à la montagne, je me suis mise au sport, c'est full rando pratiquement tous les jours ! Là aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude, et en plus de ça, je vais faire de la luge d'été, j'ai toujours rêvé d'en faire !", s'est enthousiasmée Julie Bertin en story Instagram au moment de débuter sa journée mardi 20 juillet 2021. Mais, quelques heures plus tard, la jolie brune déchantait. "Je vais crever... Je suis à deux doigts de faire un vomito, je ne rigole vraiment pas", a-t-elle déclaré en se filmant essoufflée au beau milieu d'un décor enneigé. Et d'ajouter de manière dramatique : "Je suis plus proche de la mort que de la vie croyez moi."

Finalement, Julie Bertin a bien survécu à cette journée éprouvante où elle a effectivement marché jusqu'à 3000 mètres d'altitude, au glacier sur le Peak Walk. Mais son chéri Benoît Paire, apparemment toujours en forme, a décidé de tester son endurance en lui proposant une ultime activité : le mini-golf. "Vous savez où il m'a amenée encore ? Je suis à deux doigts de m'allonger par terre et de dormir... Je n'en peux plus moi, je n'ai pas l'habitude de tout ça, je vais m'écrouler... Je vais faire exprès de perdre, voilà", s'est-elle plaint toujours via ses réseaux.

Des plaintes sans doute rapidement calmées par Benoît Paire avec qui c'est donc l'amour fou. En mai dernier, Julie Bertin se confiait pour la première fois sur leur couple, révélant l'avoir rencontré à Avignon et apprécié tout particulièrement "sa folie". "Entre personnes bizarres, on se comprend", précisait-elle. Une histoire qui est donc bien partie pour durer !