Marine El Himer opérée des fesses : le résultat dévoilé en vidéo

La plupart des candidates de télé-réalité ont une grande histoire d'amour avec la chirurgie esthétique. Nombreuses sont celles à avoir succombé à une augmentation mammaire, une rhinoplastie ou des prothèses au niveau des fesses. Marine El Himer notamment est passée sur le billard il y a peu.

Fin octobre, la candidate des Marseillais VS Le Reste du monde et sa soeur jumelle Océane se sont rendues à Dubaï dans le but de subir une opération de chirurgie esthétique. Si Océane a changé ses prothèses mammaires, Marine s'est concentrée sur ses fesses. L'ancienne compagne de Benjamin Samat a en effet souhaité les faire augmenter comme elle l'avait expliqué début décembre : "Je cours depuis que je suis toute petite. Ce qui fait qu'au niveau des fesses, j'ai perdu mon galbe. Comme je suis anti-prothèses, on va prendre la graisse que j'ai un peu de partout pour la réinjecter au niveau du haut des fesses." Une fois l'opération passée, elle s'était de nouveau saisie de son compte Snapchat pour donner de ses nouvelles : "Un peu KO et mal partout, mais je me dis qu'il y a des gens qui sont réellement malades. J'ai fait cette opération de mon plein gré. Alors je n'ai pas à me plaindre. J'ai un peu des vertiges, mais c'est normal après une anesthésie générale. J'ai hâte de voir le résultat, j'ai déjà vu un peu et j'aime trop !".

Il a fallu attendre le 10 décembre pour que Marine El Himer dévoile le résultat pour la première fois. La jeune femme de 27 ans a délaissé sa gaine le temps de montrer en story Instagram à quoi ressemblait son nouveau fessier. Pour l'occasion, elle était vêtue d'une mini-jupe moulante et d'un crop-top. Nul doute que ses fans apprécieront le résultat. Elle en tout cas a l'air d'être heureuse.

Ce n'est pas la seule candidate qui a souhaité retoucher ses fesses. Récemment, c'est Jessica Thivenin, complexée par cette partie de son corps, qui avait sauté le pas.