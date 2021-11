Julie Bertin heureuse avec Benoît Paire : elle prend une grande décision pour leur couple

C'est un couple auquel personne ne s'attendait et pourtant, Benoît Paire et Julie Bertin continuent de nous prouver qu'entre eux, c'est du sérieux ! Cela fait d'ailleurs presque un an que les tourtereaux ne se quittent plus d'une semelle. La jolie brune de 29 ans est même devenue la supportrice numéro 1 du tennisman, assistant à chacun de ses matchs et parfois, y participant. Le couple apparaît néanmoins très discret et il est rare que l'un ou l'autre fasse des confidences à ce sujet.

Ce dimanche 21 novembre 2021, Julie Bertin a ceci-dit cédé à la curiosité de certains internautes en échangeant avec eux sur Instagram. L'occasion pour elle de, non seulement confirmer qu'elle était toujours avec Benoît Paire, mais surtout d'annoncer un grand changement dans sa vie. En effet, la candidate de télé-réalité a expliqué être prête à mettre un terme à sa carrière sur le petit écran par amour pour le sportif sulfureux. "Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de refaire une télé si je suis en couple. Je sais que cela sera une source de problèmes. J'ai ma stabilité, je suis heureuse et ça, ça passe avant tout", a-t-elle confié en story.

Jeu, Set et Match pour Julie Bertin

Une bonne nouvelle pour la pétillante brunette mais une déception pour ses fans, lesquels avaient hâte de la retrouver dans une aventure. Et pour cause, Julie Bertin est un personnage fort sur un tournage. La native de Montpellier l'a démontré en participant à plusieurs émissions ces dernières années. Les téléspectateurs l'ont notamment vue dans la saison 3 des 10 couples parfaits en 2019 et dans les saisons 5 et 6 de La Villa des Coeurs Brisés. Des programmes qui ne lui correspondent définitivement plus, elle qui a le coeur complètement guéri grâce à Benoît Paire.

Nul doute que ce dernier est tout aussi heureux de la présence de Julie dans sa vie. Tout récemment, il évoquait pour la première fois l'importance qu'elle a pris dans son quotidien. "Je voulais remercier ma famille qui a été présente dans les moments plus difficiles, ma copine qui m'a supporté même quand j'avais envie de lâcher", écrivait-il à travers un post Instagram.