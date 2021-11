Benoit Paire en couple : il envoie un message très fort à Julie Bertin

Benoit Paire est l'un des sportifs les plus clivants de la planète. Susceptible de péter un plomb à tout moment, il en exaspère beaucoup, mais il a également de très nombreux fans, qui l'aiment pour sa franchise et son humour. Une personnalité qui détonne dans l'univers policé du tennis où ce genre de comportement fait souvent débat. Malgré des hauts et des bas, le sportif de 32 ans continue de performer au plus haut niveau depuis de nombreuses années maintenant et si sa saison 2020-2021 n'a pas été sa meilleure, il a tout de même connu de bons passages.

À l'heure des bilans de fin d'année, puisqu'il ne lui reste plus qu'un ou deux tournois avant la trêve, le grand copain de Gaël Monfils retire beaucoup de positif de cette année contrastée. "Cette saison a permis de comprendre beaucoup de choses sur les points que je dois améliorer pour les quelques années qu'il me reste à jouer..", explique-t-il dans une publication Instagram mise en ligne lundi 8 novembre. Sur son compte où il est suivi par près de 400 000 abonnés, le natif d'Avignon en profite pour remercier ses proches et notamment Julie Bertin, celle qui partage sa vie au quotidien depuis quelques temps. "Je voulais remercier ma famille qui a été présente dans les moments plus difficiles, ma copine qui m'a supporté même quand j'avais envie de lâcher", écrit-il.

Un beau message pour la jolie brune, qui a fait une apparition remarquée à ses côtés récemment. S'il a eu une belle pensée pour sa compagne, il n'oublie pas pour autant ses proches. "Mes amis qui sont là tout le temps pour m'encourager et mon agent Daryl qui fait un travail formidable et qui est là pour calmer les choses quand j'ai envie de dire réellement ce que je pense", indique Benoit Paire, qui a souvent défrayé la chronique par ses gestes d'humeur ou ses paroles parfois limite.